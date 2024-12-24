Sarıyer'de helikopter destekli uygulama, polis kuş bile uçurtmadı: 5 gözaltı | Video
İstanbul Sarıyer'de dün akşam saatlerinde suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan helikopter destekli polis uygulamasında durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüphelilerin GBT'sine bakıldı. Uygulamada 5 kişi yakalandı.
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