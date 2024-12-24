Video Yaşam Sarıyer'de helikopter destekli uygulama, polis kuş bile uçurtmadı: 5 gözaltı | Video
Sarıyer'de helikopter destekli uygulama, polis kuş bile uçurtmadı: 5 gözaltı | Video

Sarıyer'de helikopter destekli uygulama, polis kuş bile uçurtmadı: 5 gözaltı | Video

24.12.2024 | 12:02

İstanbul Sarıyer'de dün akşam saatlerinde suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan helikopter destekli polis uygulamasında durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüphelilerin GBT'sine bakıldı. Uygulamada 5 kişi yakalandı.

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Sarıyer'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. Sarıyer genelinde dün saat 19.30 itibariyle başlatılan helikopter destekli uygulamada FSM Mahallesi'ne yoğunlaşıldı. FSM Mahallesi'nde belirlenen 10 farklı noktada gerçekleştirilen uygulamalara Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever de bizzat bölgeye giderek uygulamaya katıldı. Uygulamada durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüphelilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Adeta kuş bile uçurtulmayan uygulamada, 1 tabanca ve 1 kurusıkı tabanca, satışa hazır halde 80.3 gram esrar ele geçirildi. Üzerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs da yakalandı.
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