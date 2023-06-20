Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmı yandı: Yolcular büyük panik yaşadı | Video
Sarıyer'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, trafikte ise uzun kuyruklar oluştu.
"HEPİMİZ BİRDEN YERİMİZDEN FIRLADIK"
Otobüsteki yolculardan biri olan Hüseyin Yazıcı, "Zaten dumanı görünce anladık, hepimiz birden yerimizden fırladık. Arka kapı kendiliğinden kapandı, orta kapıya hücum ettik. Egzozun üzerine yağ damlamış, o da duman yapmış. En arka koltukta oturuyordum, duman ilk bize geldi, sonra bağırdık, herkes ayaklandı. Şoför geldi, arka kapıyı açtı. İnsanlar da tahliye edildi. Şükürler olsun iyiyiz'' dedi.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
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