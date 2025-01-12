Video Yaşam Sarıyer’de İranlı iş insanının ciple mesire alanına uçtuğu anlar kamerada | Video
Sarıyer’de İranlı iş insanının ciple mesire alanına uçtuğu anlar kamerada | Video

Sarıyer’de İranlı iş insanının ciple mesire alanına uçtuğu anlar kamerada | Video

12.01.2025 | 09:57

Sarıyer’de asistanıyla orman yolunda cipiyle seyreden İranlı iş insanı Aref Nasiri Khalahi’nin (32) yol kenarındaki seyyar satıcı Sadiye Aydın’a (64) çarparak mesire alanına uçtuğu anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Aydın'ın yaralandığı kazada Nasiri ve yanındaki asistanı kazadan yara almadan kurtuldu. 16 milyon lialık cipte ise maddi hasar meydana gelmişti.

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Olay, 5 Ocak Pazar günü saat 12.00 sıralarında Bahçeköy Orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yazılım şirketi sahibi İranlı iş insanı Aref Nasiri Khalahi, yanındaki asistanıyla mesire alanına gitti. Bir süre burada yürüyüş yapan Khalahi 34 MR 007 plakalı cipine binerek yola çıktı. Orman yolunda ilerleyen Khalahi, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cip yaklaşık 40 metre ilerledikten sonra yol kenarında seyyar satıcılık yapan Sadiye Aydın'a çarptıktan sonra mesire alanına uçtu. Seyyar satıcı Aydın'ın yaralandığı kazadan Khalahi ve asistanı yara almadan kurtuldu. Yaklaşık 16 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen cipte maddi hasar meydana geldi.

SEYYAR SATICININ BACAKLARI KIRILDI
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sadiye Aydın'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Bilinci açık olan Aydın'ın kaza sırasında bacaklarının kırıldığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ VE ASİSTANI YARA ALMADAN KURTULDU
Kazayla ilgili itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise inceleme yaparak tutanak tuttu. Cip ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kaza sonrası Khalahi'nin asistanı taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Khalahi ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA
Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin önce kaydığı ardından da yol kenarında bulunan seyyar satıcı kadına çarptığı anlar görülüyor. Kaza sırasında cip mesire alanına uçuyor.

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