Sarıyer’de kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı

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OTOMATİK OYNAT
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09:10
Sarıyer’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarpıp yan yattı. Kazada yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Eski Zekariyaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,aracıyla seyir halinde olan Şenay Edremit, sürat yapınca kontrolden çıkan araç, park halindeki otomobile çarpıp yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırırken, otomobilde hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.