Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı | Video

Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde olan kamyon, bir tıra arkadan çarptı. Kamyonda sıkışan şoför itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Edirne İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonun şoförü, bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedince tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon şoförü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan şoför çıkarıldı. Kamyonda bulunan bir kişi de kazada yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayı görüp yardıma gelen İsmail Uğurlu, "Ben arkadan gelirken bir duman gördüm. Buraya geldiğimizde arkadaşı tıra arkadan vurmuş vaziyette gördük. Durduk, yardım ettik. Şerit değiştirme yok, artık dalgın anına mı geldi bilemiyoruz'' dedi.Olaya şahit olan bir başka sürücü Hüseyin Türkmen, "Önümüzde seyir halindeydiler. Tıra arkadan vurunca buraya geldi. Biz de hemen durduk, arkadaşlara yardımcı olduk. Şükürler olsun, başka bir şeyleri yok. Biz geldiğimizde şoför arkadaş sıkışmıştı. Yardımcı olmaya çalıştık, elimizden geleni yaptık ama bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. İtfaiye ve ambulansı aradık, sağ olsun gelip çıkardılar. Sıkıştığı için kendisine fazla bir hasar vermemek için müdahalede bulunmadık'' diye konuştu.