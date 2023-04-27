Sarıyer'de market hırsızları yakalandı | Video
İstanbul Sarıyer'de girdikleri bir marketten yaklaşık 40 bin liralık ürün çalan hırsızlar yakalandı. Şüphelilerin markete girdikleri ve çıktıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sarıyer'de marketi bulunan M.Ç., hırsızlık şikayetiyle 18 Nisan Salı günü polise başvurarak şikâyette bulundu.
Polis Ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada hırsızların cam kapıyı kırarak girdikleri marketten yaklaşık 40 bin lira değerinde ürün çaldığı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin içeri giriş anlarının marketin güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra şüphelilerin kaçtıkları aracın plakasını ardından kimliklerini tespit etti.
Şüpheliler Kaan B. (22), Barış G. (24) ile Berhan T. (20) gözaltına alındı.
Esenyurt'ta yakalanan şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.