Sarıyer'de minibüs kazası: 1 ölü 7 yaralı!

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Sarıyer'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü, kaldırımı aşarak ağaca çarptı. Olayda çok sayıda yolcu yaralandı. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaralı yolculara müdahalesi sürüyor.
Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı. Kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.