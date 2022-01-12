Sarıyer'de motosiklet çalan çete çökertildi | Video

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Karadeniz’de dev dalgalar oluştu | Video 12.01.2022 | 11:52
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Sarıyer'de 3 mahalleden motosiklet çalan 3'ü küçük yaşta 4 hırsız, onlarca güvenlik kamera görüntüsü izleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evlerinde kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, polisin hırsızlardan birini aksak yürüyüşünden tespit ettiği ortaya çıktı.