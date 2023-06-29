Video Yaşam Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada | Video
Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada | Video

Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada | Video

29.06.2023 | 10:51

SARIYER'de motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, geçen Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Tarabya Mahallesi, Yeniköy Tarabya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sola dönmeye çalışan otomobil ile karşı şeritten gelen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülere yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisi ile yola savrulduğu görüldü. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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