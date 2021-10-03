Video Yaşam Sarıyer'de otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti | Video
Sarıyer'de otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti | Video

Sarıyer'de otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti | Video

03.10.2021 | 10:51

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OTOMATİK OYNAT

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Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola fırlayan kurye ağır yaralandı. Kurye, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Sarıyer Demirciköy Yolu, Sazlıdere Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir pizza firmasında kurye olarak çalışan Ferdi S. 34 TT 9060 plakalı motosiklet ile aldığı siparişi teslim etmeye giderken şiddetli yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan kurye, karşı şeritten gelen 34 ND 3563 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola fırlayan kurye ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları kuryeyi yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi S. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA İÇİN 'BUNUN BİR HABER DEĞERİ YOK' DEDİ
Kazayı haber alarak olay yerine gelen otomobil sürücüsünün bir yakını, görüntü almaya çalışan basın mensubuna tepki göstererek, "Bunun bir haber değeri yok ki, motor kazası, ne haber değeri var onu anlamadım. İstanbul'un her yerinde şu an binlerce motor kazası oluyor, bunun neden haber değeri var anlamadım" dedi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda trafik, jandarma ekiplerinin güvenlik tedbiri almasının ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada hurdaya dönen motosiklet ile otomobil çekiciler yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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