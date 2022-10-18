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OTOMATİK OYNAT
00:38
Kartal’da art arda makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu | Video 18.10.2022 | 12:26
00:26
Beylikdüzü'nde sahte deterjan operasyonu | Video 18.10.2022 | 10:56
02:43
Sarıyer'de beton mikseri devrildi | Video 18.10.2022 | 10:56
00:46
Sarıyer’de otomobile çarpan motokurye böyle savruldu | Video 18.10.2022 | 11:13
01:02
Taksim'de çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına hapis cezası | Video 18.10.2022 | 11:15
01:17
Kayan kamyonu eliyle böyle durdurmaya çalıştı | Video 18.10.2022 | 11:15
04:54
03:43
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı | Video 18.10.2022 | 10:52
00:26
SON DAKİKA! Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı | Video 18.10.2022 | 10:46
04:24
Oto galerici araba almak isterken 737 bin 500 TL parasını kaptırdı | Video 18.10.2022 | 10:37
00:31
Bölücü terör örgütüne operasyon! Sözde "Tim Komutanı" yakalandı | Video 18.10.2022 | 10:46
10:32
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 18 Ekim 2022 Salı atv izle! | Video 18.10.2022 | 10:41
06:40
Ev sahibi kilidi değişitirince yaşlı çift evine giremedi | Video 18.10.2022 | 10:25
00:58
Kapadokya'da balon kazası! 2 ölü, 3 yaralı | Video 18.10.2022 | 10:28
00:36
Cep telefonunu kaptırdığı kapkaççıya bakakaldı... O anlar kamerada | Video 18.10.2022 | 10:08
00:29
İstanbul Bağcılarda yol verme kavgası kamerada | Video 18.10.2022 | 10:08
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Bağcılarda yol verme kavgası kamerada | Video 18.10.2022 | 10:15
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İstanbul’da komşu dehşeti! Otoparktaki aracı böyle ateşe verdi | Video 18.10.2022 | 10:15
01:17
16 operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri 51.5 milyon lira | Video 18.10.2022 | 10:03
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Motosikletli kapkaççılar tutuklandı | Video 18.10.2022 | 10:04
Sarıyer'de seyir halindeki kurye karşıdan gelen başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kurye adeta ölümden döndü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.