Video Yaşam Sarıyer’de otomobile çarpan motokurye böyle savruldu | Video
Sarıyer’de otomobile çarpan motokurye böyle savruldu | Video

Sarıyer’de otomobile çarpan motokurye böyle savruldu | Video

18.10.2022 | 11:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kartal’da art arda makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu | Video 00:38
Kartal’da art arda makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu | Video 18.10.2022 | 12:26
Beylikdüzü’nde sahte deterjan operasyonu | Video 00:26
Beylikdüzü'nde sahte deterjan operasyonu | Video 18.10.2022 | 10:56
Sarıyer’de beton mikseri devrildi | Video 02:43
Sarıyer'de beton mikseri devrildi | Video 18.10.2022 | 10:56
Sarıyer’de otomobile çarpan motokurye böyle savruldu | Video 00:46
Sarıyer’de otomobile çarpan motokurye böyle savruldu | Video 18.10.2022 | 11:13
Taksim’de çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına hapis cezası | Video 01:02
Taksim'de çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına hapis cezası | Video 18.10.2022 | 11:15
Kayan kamyonu eliyle böyle durdurmaya çalıştı | Video 01:17
Kayan kamyonu eliyle böyle durdurmaya çalıştı | Video 18.10.2022 | 11:15
Liseli Büşra’yı işkence ederek öldüren zanlı cezaevinde intihara yeltenmiş | Video 04:54
Liseli Büşra'yı işkence ederek öldüren zanlı cezaevinde intihara yeltenmiş | Video 18.10.2022 | 11:07
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı | Video 03:43
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı | Video 18.10.2022 | 10:52
SON DAKİKA! Kapadokya’da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:26
SON DAKİKA! Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı | Video 18.10.2022 | 10:46
Oto galerici araba almak isterken 737 bin 500 TL parasını kaptırdı | Video 04:24
Oto galerici araba almak isterken 737 bin 500 TL parasını kaptırdı | Video 18.10.2022 | 10:37
Bölücü terör örgütüne operasyon! Sözde Tim Komutanı yakalandı | Video 00:31
Bölücü terör örgütüne operasyon! Sözde "Tim Komutanı" yakalandı | Video 18.10.2022 | 10:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 18 Ekim 2022 Salı atv izle! | Video 10:32
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 18 Ekim 2022 Salı atv izle! | Video 18.10.2022 | 10:41
Ev sahibi kilidi değişitirince yaşlı çift evine giremedi | Video 06:40
Ev sahibi kilidi değişitirince yaşlı çift evine giremedi | Video 18.10.2022 | 10:25
Kapadokya’da balon kazası! 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:58
Kapadokya'da balon kazası! 2 ölü, 3 yaralı | Video 18.10.2022 | 10:28
Cep telefonunu kaptırdığı kapkaççıya bakakaldı... O anlar kamerada | Video 00:36
Cep telefonunu kaptırdığı kapkaççıya bakakaldı... O anlar kamerada | Video 18.10.2022 | 10:08
İstanbul Bağcılarda yol verme kavgası kamerada | Video 00:29
İstanbul Bağcılarda yol verme kavgası kamerada | Video 18.10.2022 | 10:08
Bağcılarda yol verme kavgası kamerada | Video 00:29
Bağcılarda yol verme kavgası kamerada | Video 18.10.2022 | 10:15
İstanbul’da komşu dehşeti! Otoparktaki aracı böyle ateşe verdi | Video 02:00
İstanbul’da komşu dehşeti! Otoparktaki aracı böyle ateşe verdi | Video 18.10.2022 | 10:15
16 operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri 51.5 milyon lira | Video 01:17
16 operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri 51.5 milyon lira | Video 18.10.2022 | 10:03
Motosikletli kapkaççılar tutuklandı | Video 00:23
Motosikletli kapkaççılar tutuklandı | Video 18.10.2022 | 10:04

Sarıyer'de seyir halindeki kurye karşıdan gelen başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kurye adeta ölümden döndü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde önceki ay saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, Semih Uzun idaresindeki motor kurye, o esnada karşıdan gelen Ömer Işık Bozma idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kurye yola savruldu. Kuryenin ölümden döndüğü anlar saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından kurye Semih Uzun, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kuryenin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA