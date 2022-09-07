Video Yaşam Sarıyer'de park yeri tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü | Video
Sarıyer'de park yeri tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü | Video

Sarıyer'de park yeri tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü | Video

07.09.2022 | 10:04

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Sarıyer'de park yeri nedeniyle iki kişi arasında başlayan tartışma, her iki tarafın arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Taraflardan biri mahalle bakkalından aldığı bıçağı rastgele savurarak çevresindekileri tehdit etti. Kavga güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

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Büyükdere Mahallesi Sefaret Yanı Sokak'ta 3 Eylül Cumartesi saat 20.30 sıralarında aracını park etmek isteyen sürücü, yolu kapattığını söylediği bir kişiye tepki gösterdi. Tartışmaya her iki tarafın arkadaşları da dahil olunca kavgaya dönüştü. Bu sırada bakkala koşarak bıçak alan bir kişi rastgele savurarak, çevredekileri tehdit ettikten sonra bıçağı kendi bacağına sapladı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kendisini bıçakla yaralayan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastaneye kaldırdı. Kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Park yeri tartışmasıyla başlayan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.. Görüntülerde, iki kişi arasındaki tartışmanın, arkadaşlarının araya girmesiyle kavgaya dönüştüğü görülüyor. Taraflardan birinin bakkaldan aldığı bıçakla geldiği, rastgele salladığı bıçağı kendi bacağına sapladığı da dikkat çekiyor.

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