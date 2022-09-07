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Sarıyer'de park yeri nedeniyle iki kişi arasında başlayan tartışma, her iki tarafın arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Taraflardan biri mahalle bakkalından aldığı bıçağı rastgele savurarak çevresindekileri tehdit etti. Kavga güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.
Park yeri tartışmasıyla başlayan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.. Görüntülerde, iki kişi arasındaki tartışmanın, arkadaşlarının araya girmesiyle kavgaya dönüştüğü görülüyor. Taraflardan birinin bakkaldan aldığı bıçakla geldiği, rastgele salladığı bıçağı kendi bacağına sapladığı da dikkat çekiyor.