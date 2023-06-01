Video Yaşam Sarıyer'de sahipli köpeği silahla vurarak öldüren sanığa 8 bin lira adli para cezası | Video
Sarıyer'de sahipli köpeği silahla vurarak öldüren sanığa 8 bin lira adli para cezası | Video

Sarıyer'de sahipli köpeği silahla vurarak öldüren sanığa 8 bin lira adli para cezası | Video

01.06.2023 | 12:50

Sarıyer'de mama verme bahanesiyle yanına çağırdığı sahipli köpeği, lazer ışıklı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık Ali Can E.'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Ali Can E.’yi ‘mala zarar verme’ suçundan 8 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

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Sarıyer'de mama verme bahanesiyle yanına çağırdığı ve müşteki Volkan Tanju'nun sahiplendiği 'Ice' isimli köpeği, lazer ışıklı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık Ali Can E.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 33.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ali Can E.'nin ve müşteki Volkan Tanju'nun avukatları hazır bulundu. Duruşmada müşteki avukatı Nural Kapullu, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin eğitimli bir avukat olduğunu, atılı suçu işleyecek yapıda olmadığını belirterek beraatına karar verilmesini istedi.

8 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Can E.'yi 'mala zarar verme' suçundan 8 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali Can E.'nin 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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