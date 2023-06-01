Sarıyer'de sahipli köpeği silahla vurarak öldüren sanığa 8 bin lira adli para cezası | Video
Sarıyer'de mama verme bahanesiyle yanına çağırdığı sahipli köpeği, lazer ışıklı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık Ali Can E.'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Ali Can E.’yi ‘mala zarar verme’ suçundan 8 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
8 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Can E.'yi 'mala zarar verme' suçundan 8 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali Can E.'nin 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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