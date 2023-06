Sarıyer'de sahipli köpeği silahla vurarak öldüren sanığa 8 bin lira adli para cezası | Video 01.06.2023 | 12:50 Sarıyer'de mama verme bahanesiyle yanına çağırdığı sahipli köpeği, lazer ışıklı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık Ali Can E.'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Ali Can E.’yi ‘mala zarar verme’ suçundan 8 bin lira adli para cezasına çarptırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sarıyer'de mama verme bahanesiyle yanına çağırdığı ve müşteki Volkan Tanju'nun sahiplendiği 'Ice' isimli köpeği, lazer ışıklı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık Ali Can E.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 33.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ali Can E.'nin ve müşteki Volkan Tanju'nun avukatları hazır bulundu. Duruşmada müşteki avukatı Nural Kapullu, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin eğitimli bir avukat olduğunu, atılı suçu işleyecek yapıda olmadığını belirterek beraatına karar verilmesini istedi.Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Can E.'yi 'mala zarar verme' suçundan 8 bin lira adli para cezasına çarptırdı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali Can E.'nin 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.