Sarıyer'de sokak ortasında dehşet! Komşusunu yerde sürükledi, dişlerini kırdı | Video

İstanbul Sarıyer'de korkunç bir olay meydana geldi. Gönül Emre isimli kadın, sözlü tacizlerine maruz kaldığını öne sürdüğü F. E tarafından sokak ortasında feci şekilde darbedildi. Komşusu F.E.'nin kendisine saldırdığı anları anlatan Gönül Emre, "Bana yumruk attı, saçımdan tutup yerde sürükledi. Dişlerimi kırmış haberim yok. Bu dişlerimin kırıldığını karakolda fark ettim yani." ifadelerini kullandı.