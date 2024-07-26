Sarıyer'de sokak ortasında silahlı saldırı kamerada | Video
Sarıyer'de plakasız motosikletli iki kişi, bir dükkanın önünde oturan adamı bacağından vurdu. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Suat Akçay'ın silahlı saldırı sonucu bacağından vurulduğu anlar fırının güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, Akçay'ın plakasız beyaz bir motosiklete binen iki kişi tarafından vurulduğu görülüyor. Ardından Akçay, vurulmanın etkisiyle acıyla yerinden kalkıyor. Kayıplara karışan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.
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