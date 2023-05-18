Sarıyer’de tepki çeken görüntü! Köpeği kamyonete iple asarak yolculuk yaptı | Video
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir sürücünün köpeği iple kamyonetin yanına asarak yolda ilerlediği anlar kameraya yansıdı. Dehşete düşüren görüntüler tepki çekti.
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