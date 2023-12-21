Video Yaşam Sarıyer'de tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti | Video
Sarıyer'de tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti | Video

Sarıyer'de tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti | Video

21.12.2023 | 08:42

Sarıyer'de tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sarıyer’de tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti | Video 00:21
Sarıyer'de tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti | Video 21.12.2023 | 08:42
Konya’da sokak ortasında çatışma kamerada | Video 00:44
Konya'da sokak ortasında çatışma kamerada | Video 21.12.2023 | 08:52
Piknik yapmak için baraja gelen ailenin aracı göle uçtu: 7 yaralı 02:16
Piknik yapmak için baraja gelen ailenin aracı göle uçtu: 7 yaralı 20.12.2023 | 18:38
Trafik kazasında ölen pilot Oğuzhan Dağ, son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:06
Trafik kazasında ölen pilot Oğuzhan Dağ, son yolculuğuna uğurlandı | Video 20.12.2023 | 15:43
Tekirdağ’da tapuda rüşvet operasyonu; 8 gözaltı | Video 00:49
Tekirdağ'da tapuda rüşvet operasyonu; 8 gözaltı | Video 20.12.2023 | 13:24
Sakarya’da 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 01:33
Sakarya’da 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 20.12.2023 | 16:15
Metropolis Antik Kenti’nde çok sayıda eser ortaya çıkarıldı | Video 04:48
Metropolis Antik Kenti'nde çok sayıda eser ortaya çıkarıldı | Video 20.12.2023 | 15:47
Siirt’te trafikte ’yol verme’ kavgası kamerada | Video 00:56
Siirt'te trafikte 'yol verme' kavgası kamerada | Video 20.12.2023 | 15:47
Esenler’deki yangında İmdat çığlıkları kamerada | Video 03:10
Esenler'deki yangında "İmdat" çığlıkları kamerada | Video 20.12.2023 | 14:26
Banka hesabına yanlışlıkla gönderilen 635 bin TL’yi sahibine iade etti | Video 04:35
Banka hesabına yanlışlıkla gönderilen 635 bin TL’yi sahibine iade etti | Video 20.12.2023 | 14:26
Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 33 adet piton ele geçirildi | Video 00:33
Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 33 adet piton ele geçirildi | Video 20.12.2023 | 14:57
6 Şubat depreminin kahramanları kente böyle geldi | Video 03:01
6 Şubat depreminin kahramanları kente böyle geldi | Video 20.12.2023 | 14:26
Kazada hayatını kaybeden genç pilot, üniformasıyla son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:41
Kazada hayatını kaybeden genç pilot, üniformasıyla son yolculuğuna uğurlandı | Video 20.12.2023 | 14:26
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı | Video 01:34
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı | Video 20.12.2023 | 13:21
Tekirdağ merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu: 4’ü kamu görevlisi 8 gözaltı | Video 00:49
Tekirdağ merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu: 4’ü kamu görevlisi 8 gözaltı | Video 20.12.2023 | 13:21
Tedavi parasını aldığı yengesi hayatını kaybetti! Ezel Bayraktar Müge Anlı canlı yayınında | Video 05:02
Tedavi parasını aldığı yengesi hayatını kaybetti! Ezel Bayraktar Müge Anlı canlı yayınında | Video 20.12.2023 | 12:59
Sırt çantasıyla götürdüğü kedileri darp ederek öldürdü | Video 03:30
Sırt çantasıyla götürdüğü kedileri darp ederek öldürdü | Video 20.12.2023 | 12:05
Nesli tehlikedeki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi | Video 01:19
Nesli tehlikedeki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi | Video 20.12.2023 | 12:05
İstanbul’da ölümden kıl payı kurtuluş kamerada | Video 00:16
İstanbul’da ölümden kıl payı kurtuluş kamerada | Video 20.12.2023 | 12:05
180 yıllık matbaasını 1 milyon TL’ye satmıyor | Video 03:26
180 yıllık matbaasını 1 milyon TL’ye satmıyor | Video 20.12.2023 | 12:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA