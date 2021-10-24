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OTOMATİK OYNAT
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Nakliyeciler ve yakınlarının bıçaklı kavgasında 4 yaralı | Video 24.10.2021 | 13:24
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Bill Gates Bodrum Kalesini gezdi | Video 24.10.2021 | 13:04
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İntihar ettiği öne sürülen kadının kızından iddia: Annemi babam öldürdü! 24.10.2021 | 12:30
00:48
Sarıyer'de trafik kazası: PÖH aracıyla otomobil çarpıştı 24.10.2021 | 12:54
01:45
Siverek’te feci kazada: 3’ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti 24.10.2021 | 12:41
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Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... 24.10.2021 | 12:41
00:58
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı 24.10.2021 | 12:05
04:25
Deve kuşu yumurtası mezata çıktı, almak için kıyasıya yarıştılar 24.10.2021 | 11:56
03:18
Kızkalesi’nde sonbaharda deniz keyfi 24.10.2021 | 11:52
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Dünya paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu | Video 24.10.2021 | 11:50
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Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mest etti | Video 24.10.2021 | 11:31
02:05
Ürdün'de Amman’ın en büyük çarşısında korkutan yangın | Video 24.10.2021 | 11:31
05:49
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı 24.10.2021 | 10:48
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Jandarma Mobil Harekat Merkezi her türlü göreve hazır 24.10.2021 | 11:06
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak mahallesinde Polis Özel Harekat ekiplerinin bulunduğu polis aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada hafif yaralılar olduğu öğrenildi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak mahallesinde Polis Özel Harekat ekiplerinin bulunduğu polis aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada hafif yaralılar olduğu öğrenildi.