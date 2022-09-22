Sarıyer'de yan yana bulunan 2 gecekondu alev alev yandı | Video

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Sarıyer’de bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede bitişiğinde bulunan diğer gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası çevredeki vatandaşların yaşadığı panik sona ererken, alevler içerisinde kalan ve yangın esnasında gökyüzüne yükselen dumanlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Mahalle sakinlerinden olan bir vatandaş, "İtfaiyenin geldiğini gördüm. Bir baktım ki duman çıkıyor. Hepimiz yukarıya çıktık. Geldik, iki evin arası yanıyor ama neden yandığını bilmiyoruz. Ben aşağıdan bakkala gidiyordum. Bakkala giderken duman yükseliyordu. Koştuk, geldik. Allahtan içeride kimse yoktu. İçeride çocuklar vardı. Allahtan içeride kimse kalmamış. Ben de ileride oturuyorum" şeklinde konuştu. Yangın sonrası can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın da iki gecekondu da kullanılamaz hale geldi. Öte yandan gecekondunun alevler içerisinde kaldığı ve yangın esnasında gökyüzüne yükselen dumanlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olaya ilgili incelemeler sürüyor.