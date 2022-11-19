Sarıyer'deki kargo dolandırıcıları yakalandı | Video

İstanbul Sarıyer’de 72 bin liralık bilgisayarını internet üzerinden satışa çıkaran A.C. bir alıcıyla anlaşıp ürününü kargoya verdi. Ama para kendisine gelmeden ürün kargo firmasından teslim alındı. Bir daha da iletişim kuramadı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ürünü kendi ürünleriymiş gibi kargodan alan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer'de oturan A.C. (39), 3 Kasım Perşembe günü bilgisayarını 72 bin liraya internet üzerinden satışa çıkardı. A.C. bilgisayarı satın almak için arayan kişiyle anlaştı. Bilgisayarı alacağını söyleyen kişi, bilgisayarın parasını kargo geldiğinde kapıda ödemek istedi. Durumdan şüphelenmeyen A.C. bilgisayarı bir kutuya koyarak kargo şirketine teslim etti ve kargo takip numarasını da müşteri sandığı kişiye verdi. Bir süre sonra 72 bin lira değerindeki bilgisayar, kargo şirketinin bürosundan kayboldu.

Bunun üzerine A.C., polise giderek ihbarda bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda A.C.'nin internet üzerinden anlaştığı kişilerin, kargo şirketine gelerek, bilgisayarı çaldıkları ortaya çıktı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis kısa sürede kimliklerini tespit ettiği Müveyran Ş. (22) ile Diyar Ö.(21)'i gözaltına aldı. Şüphelilerden Diyar Ö.'nün 3 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. İddiaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızların kargo şirketinden bilgisayarı çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.