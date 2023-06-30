Şarjdaki telefonu çıkartırken elektrik akımına kapıldı | Video 30.06.2023 | 16:38 Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki Aden Nur hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün Akhisar mahallesi Gürgen Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Prize takılı telefonun şarj aletini çıkartmak isteyen 6 yaşındaki Aden Nur T. 6 bir anda elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesinin ardından küçük çocuğu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.