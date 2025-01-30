Şarkıcı Gülben Ergen savcılığa ifade verdi! Sıla bebeğin ölümüne tepki göstermişti... | Video

Şarkıcı Gülben Ergen, hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Ergen, "Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.