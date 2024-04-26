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Video Yaşam Şarköy'de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi | Video
Şarköy'de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi | Video

Şarköy'de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi | Video

26.04.2024 | 15:12

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde piyasa değeri 14 milyon 408 bin TL olan, sahte olduğu iddia edilen 72 bin 45 litre şarap ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy Çınarlı Mahallesi'nde D.S. isimli şahsın işletmesinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplamda yaklaşık piyasa değeri 14 milyon 408 bin TL olan 72 bin 45 litre sahte olduğu öne sürülen şarap ele geçirildi.
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