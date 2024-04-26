Şarköy'de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi | Video
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde piyasa değeri 14 milyon 408 bin TL olan, sahte olduğu iddia edilen 72 bin 45 litre şarap ele geçirildi.
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