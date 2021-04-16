Video Yaşam Sarp dağlarda yetişen ters laleler göz kamaştırıyor | Video

Sarp dağlarda yetişen ters laleler göz kamaştırıyor | Video

Sarp dağlarda yetişen ters laleler göz kamaştırıyor | Video
16.04.2021 | 11:35

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Muş’ta ilkbahar mevsimiyle birlikte sarp dağlarda açmaya başlayan ve “ağlayan gelin” olarak bilinen ters laleler, güzellikleriyle göz kamaştırıyor.

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Kentte bin 800 rakımlı dağlarda doğal olarak yetişen ters laleler havanın ısınmasıyla gün yüzüne çıktı. Kartpostallık görüntüler oluşturan ters laleler, kuş cıvıltılarıyla birlikte insan ruhunu dinlendiriyor. Dağ ve vadilerde eşsiz güzelliğiyle büyüleyen ve endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara ise 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 60 bin 163 lira para cezası uygulanıyor.

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