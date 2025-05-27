Video Yaşam Sarrafı soymaya çalışan bankacı: "Sıkıntı içinde yaşamak zoruma gitti" | Video
Sarrafı soymaya çalışan bankacı:

Sarrafı soymaya çalışan bankacı: "Sıkıntı içinde yaşamak zoruma gitti" | Video

27.05.2025 | 15:26

Kayseri'de kılık değiştirerek kaldırım taşı ve biber gazı ile kuyumcu soymaya kalkan bankacı N.Ç., bir kez daha hakim karşısına çıktı. N.Ç., niyetinin soygun olmadığını belirterek, tahliyesini istedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kayseri'de kılık değiştirip Kazancılar Çarşısı'ndaki bir sarrafa girerek iş yerinde bulunan M.O.'ya kaldırım taşı ve biber gazı ile saldırılı soygun yapmaya kalkan bankacı N.Ç., Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık N.Ç. ve iş yeri sahibi M.O.'nun katıldığı duruşmada savunma yapan N.Ç. adlı kadın, yağma gibi niyetinin olmadığını, psikolojik ve ekonomik olarak büyük sıkıntılar içinde olduğunu söyledi. N.Ç., "Oradakilerin ekonomik olarak rahat olmaları benim de sıkıntı içinde yaşamam zoruma gitti. Bir tur attıktan sonra geri geldim, kuyumcu dükkanına girdim. Müşteri ile sohbet ettim. Altınları almaya yeltenmedim. Müşteriye zarar vermek istemedim. Hamle yaptı, pişman olduğumu, gitmek istediğimi söyledim. Ailemin durumu da iyi, yağma gibi bir niyetim yoktu" şeklinde konuştu.

İş yeri sahibi M.O. da sanığın niyetinin kendisini etkisiz hale getirdikten sonra bileziği almak olduğunu belirterek, her şeyin kamera görüntülerinde görüldüğünü ifade etti. Olayın birden geliştiği yönündeki iddialara tepki gösteren M.O., mahkeme heyetinden sanığa elinde taş ve gazla mı gezdiğinin sorulmasını istedi.

N.Ç.'nin avukatı da müvekkilinin ağır bir depresyon altında olduğunu ve olayın birden gerçekleştiğini belirterek, "Bunu yapacak biri değil" dedi.
Yapılan yargılamanın ardından mahkeme heyeti 24 Haziran 2025 tarihine değerlendirme duruşmasının yapılmasına hükmederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAY
3 Mart günü Melikgazi ilçesindeki Kazancılar Çarşısı'nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Gözlük ve başörtüsü takıp M.O.'ya ait kuyumcu dükkanına gelen N.Ç., buradan 600 bin liralık bilezik alacağını söyledi. M.O., ürünleri gösterirken N.Ç. de sarrafa kaldırım taşı ve biber gazı ile saldırdı. Yaşanan arbede sırasında komşu esnaf müdahale ederek, N.Ç.'yi olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sarrafı soymaya çalışan bankacı: Sıkıntı içinde yaşamak zoruma gitti | Video 01:18
Sarrafı soymaya çalışan bankacı: "Sıkıntı içinde yaşamak zoruma gitti" | Video 27.05.2025 | 15:26
Sapanca’da 2 kişiyi yaralayan maskeli 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video 01:38
Sapanca'da 2 kişiyi yaralayan maskeli 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video 27.05.2025 | 14:47
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden sanığa iki buçuk yıl hapis | Video 06:36
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanığa iki buçuk yıl hapis | Video 27.05.2025 | 13:40
Hırsız yakalanınca çalışanın parmağını ısırdı, yere yatırılarak etkisiz hale getirildi | Video 02:40
Hırsız yakalanınca çalışanın parmağını ısırdı, yere yatırılarak etkisiz hale getirildi | Video 27.05.2025 | 12:58
Lüks aracıyla drift atan sürücü yakalandı | Video 01:06
Lüks aracıyla drift atan sürücü yakalandı | Video 27.05.2025 | 12:35
Sahte altınları 12 kuyumcuya böyle sattı! | Video 03:14
Sahte altınları 12 kuyumcuya böyle sattı! | Video 27.05.2025 | 12:22
Beton mikserinin araçlara çarpma anı kameraya yansıdı | Video 00:25
Beton mikserinin araçlara çarpma anı kameraya yansıdı | Video 27.05.2025 | 12:10
50 kilo midye şehirlerarası otobüsün teknik takibiyle ele geçirildi | Video 01:42
50 kilo midye şehirlerarası otobüsün teknik takibiyle ele geçirildi | Video 27.05.2025 | 12:02
Aksaray’da 8 kişinin yaralandığı trafik kazası kavgasında 4 tutuklama | Video 06:11
Aksaray'da 8 kişinin yaralandığı trafik kazası kavgasında 4 tutuklama | Video 27.05.2025 | 11:34
Samsun merkezli ’Maydanoz Döner’e FETÖ operasyonu: 23 gözaltı | Video 01:54
Samsun merkezli 'Maydanoz Döner'e FETÖ operasyonu: 23 gözaltı | Video 27.05.2025 | 11:34
25 yaşındaki eşini tek kurşunla öldürdü! KADES’e basacağını sandım | Video 03:24
25 yaşındaki eşini tek kurşunla öldürdü! "KADES'e basacağını sandım" | Video 27.05.2025 | 11:23
Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı! Papara’ya operasyon anları polis kamerasında | Video 00:38
Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı! Papara'ya operasyon anları polis kamerasında | Video 27.05.2025 | 10:37
Adana’da 1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi | Video 03:20
Adana'da 1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi | Video 27.05.2025 | 10:34
Kağıthane’de kanlı pusu kamerada! Araca kurşun yağdırdılar, sürücü hayatını kaybetti | Video 01:16
Kağıthane'de kanlı pusu kamerada! Araca kurşun yağdırdılar, sürücü hayatını kaybetti | Video 27.05.2025 | 10:34
Kağıthane’de kanlı pusu kamerada | Video 05:58
Kağıthane’de kanlı pusu kamerada | Video 27.05.2025 | 10:15
Erzurum’da feci kaza: Beton mikseri onlarca aracı biçti | Video 02:16
Erzurum’da feci kaza: Beton mikseri onlarca aracı biçti | Video 27.05.2025 | 10:08
Papara’ya operasyon anları kamerada | Video 00:42
Papara'ya operasyon anları kamerada | Video 27.05.2025 | 10:08
Siber dolandırıcılık operasyonunda tutuklu sayısı 10’a yükseldi  | Video 00:20
Siber dolandırıcılık operasyonunda tutuklu sayısı 10'a yükseldi  | Video 27.05.2025 | 09:50
Uyuşturucuyu poşete koyup markete sakladı, polis ekiplerine yakalandı | Video 00:46
Uyuşturucuyu poşete koyup markete sakladı, polis ekiplerine yakalandı | Video 27.05.2025 | 09:32
Beynine pıhtı atan çocuk, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti | Video 02:39
Beynine pıhtı atan çocuk, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti | Video 27.05.2025 | 09:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY