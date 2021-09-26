Şaşkın hırsız çaldığı elektrikli bisikletle önce arabaya sonra kaldırıma çarptı | Video
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Başakşehir'de yol kenarına bağlı olan elektrikli bisikleti çalan hırsız önce bir arabaya sonra ise kaldırıma çarptı. Şaşkın hırsızın o anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Bayramtepe'de meydana geldi. Bir hırsız sokakta cam kenarına bağlanmış olan elektrikli bisikleti gözüne kestirdi. Bir süre uğraşan hırsız bisikleti çaldıktan hemen sonra önce önünde bulunan bir araca, sonra ise yolun karşısındaki kaldırıma çarptı. Şaşkın hırsızın o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.