Şaşkın hırsızlar fıstık çalmak isterken otomobilden oldular | Video

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kiralık otomobil ile hırsızlık yapmaya çalışan 3 kafadar, girdikleri fıstık halinde bekçilerin durumu fark etmesi üzerine ise otomobilini ve içerisindeki fıstık çuvalını bırakarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre Nizip Fıstık haline kiralık otomobil ile giren 3 kafadar, içeride bulunan bir fıstık çuvalını otomobile yükledi. Hızla halden ayrılmak isteyen hırsızlar, girişteki demir kapının kapalı olması ve önünde bekleyen bekçiyi görünce büyük şok yaşadı. Bekçilere silah çeken ve bekçileri etkisiz hale getirmeye çalışan hırsızlar, yakalanacağını anlayınca ise son bir manevra ile demir kapının üzerinden atlayarak arkalarına bile bakmadan kaçtı. Bekçiler Said Özdemir, otomobilde bulunan ve 3 şahsın götürmeye çalıştığı fıstık çuvalını da görünce polise haber etti. Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından olay anını saniye saniye kaydeden güvenlik kamera görüntülerini izledi. Olay yerinde yapılan incelemede ele geçirilen aracın kiralık olduğu tespit edilirken, aracın plakasının ise belirlenememesi için bantla kapatıldığı ortaya çıktı. Bekçilerden Said Özdemir, hırsızlığı güvenlik kameralarından fark ettiklerini anlatarak, "Şahısların davranışlarından şüphelendik güvenlik kameralarını izledik. Fıstık aldıklarını görünce hemen kapıları kapattık, müdahale ettik. Bir çuval fıstık almışlardı, bir çuvalda yaklaşık 70 kilo oluyor" diye konuştu.

Kameralardan 3 kafadarın eşkalini belirleyen ekipler, fıstık çalmak isterken otomobilden olan 3 şahsın kimliğini de belirlemek için çalışma başlattı.