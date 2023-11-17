Satılmayı bekleyen binlerce ithal sıfır araba böyle görüntülendi | Video 17.11.2023 | 12:32 İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Limanı’na gemilerle getirilen binlerce sıfır araç, havadan çekilen görüntülerle ilginç manzaralar oluşturdu. Bu manzara Türkiye'de cari açına neden olan görüntü olarak yorumlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıfır araçların Türkiye'ye getirilmesiyle birlikte fiyatları şişen ikinci el otomobil pazarında fiyatlar düşmeye devam ediyor. Sıfır araçların Türkiye'ye getirilmesiyle birlikte sıfır araç satışları da yükselmeye başladı. Sıfır araçlar üretildikleri ülkelerden gemilerle İstanbul Haydarpaşa Limanı'na getiriliyor. Burada marka ve modellerine göre park edilen araçlar, bir süre sonra satılacak galerilere gönderiliyor. Binlerce aracın yer aldığı liman havadan görüntülendi. Binlerce aracın havadan çekilen görüntüleri ilginç manzaralar oluşturdu. Görüntülerde araçlardan bazılarının gemilerden indirilerek, park alanlarına dizilmeye devam edildiği görülüyor. Öte yandan ortaya çıkan bu manzara Türkiye'de cari açına neden olan görüntü olarak yorumlandı.