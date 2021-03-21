Video Yaşam Satın alınmayan marulu koyun sürüsüne yedirdi | Video

Satın alınmayan marulu koyun sürüsüne yedirdi | Video

Satın alınmayan marulu koyun sürüsüne yedirdi | Video
21.03.2021 | 12:41

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Bilecik Söğüt ilçesinde serada yetişen ve alıcıların 20 kuruşa almadığı marulun İstanbul'da pazar ve marketlerde 6 liraya satıldığı ortaya çıktı. Söğüt'ün Tuzaklı Köyü'nde 18 dönümlük serasında marul yetiştiren çiftçi 52 yaşındaki Önder Yavuz, 160 bin marulun alıcıların almadığı gerekçesiyle hayvanlara yem olduğunu açıkladı. Yavuz, "Marullarımızı satamadık. Alıcılar piyasalar oturdu diye marulları almaktan vazgeçti. Geçen sene de aynı duruma düştük" dedi. Yavuz, marullarını hayvanlara yedirerek durumu protesto etti. Çaltı ve Yakacık Köyü'nde aynı şekilde seralarda marul yetiştiren Sadık Bilgin, Mehmet Dülger, Kamil Üstün, Muammer Yavuz adlı köylüler de fiyatların bir anda dibe oturmasından ve alıcı çıkmadığı için yetiştirdikleri marullardan binlerce liralık zarar ettiklerini anlattılar.

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Alıcıların 20 kuruşa almadığı marulun Söğüt'teki pazarlarda 50 kuruşa satıldığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü'nde 4 liraya satışa sunulan marulun pazar ve marketlerde 6 liraya satıldığı bildirildi. Söğüt'te yıllarca seracılık yapan çiftçilerin, ürettikleri binlerce maruldan büyük zarar ettiği öğrenildi. İstanbul'da semt pazarlarında tanesi 4 ila 6 liraya satılan marulları alıcı çıkmadığı için satamayan çiftçiler, ürünlerini hayvanlara yem etti.

160 BİN MARUL HAYVANLARA YEM OLDU
Çiftçinin büyük emeklerle ürettiği sebzeler ellerinde kaldı. Bunun en son örneği Söğüt'e bağlı köylerde yaşandı. Masraf ettikleri yüzbinlerce liralık seralarda, evlerine ekmek götürebilmek için aylarca çalışan çiftçilerin 3 aydır yetiştirmeye çalıştıkları marullar, alıcı çıkmayınca hayvanlara yem oldu.

ALICILAR ALMAKTAN VAZGEÇTİ
Tuzaklı Köyü'nde yaklaşık 18 dönümlük serasında marul yetiştirerek banka borçlarını ödemeye çalışan çiftçilerden Önder Yavuz (52) da son çare olarak marullarını hayvanlara yedirmekte buldu. Önder Yavuz, banka borçlarının ötelenmesini isteyerek şunları söyledi:

"Marullarımızı satamadık. Alıcılar 'Piyasalar oturdu' deyip almaktan vazgeçti. Geçen yıl gibi... Bu yıl da aynı duruma düştük. 5 aylık emeğimiz gitti. Çiftçinin son hAli. Marulları satamayınca koyunlara yedirmek mecburiyetinde kaldık. 160 bin marul elimde kaldı. Zararım 80 bin lira. Satamayınca sonunda hayvanları seraya soktuk. Mevlam bizim sonumuzu kayıra. 2-3 yıldır durum böyle. Benim gibi yüzlerce çiftçi arkadaş aynı şekilde hayvanlara böyle marulları yediriyoruz. Kimisi çapa makinesiyle çapalıyor, kimisi hayvanlara yediriyor. Yüzlerce çiftçi mağdur durumda. Bizim burada Söğüt ilçesinde Ziraat Odaları bir günden bir güne gelip de 'Çiftçi ne durumda, nasıl bir iş yapıyor, zararı var mı, kârı var mı?' diye sormadı. Hiçbir Ziraat Odası gelip de çiftçiyle ilgilenen yok. Çok mağduruz. Devletten yardım bekliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bankalara olan borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz diye kara kara düşünüyoruz."

İCRALARI YAPILANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR
Çaltı ve Yakacık Köyü'nde aynı şekilde seralarda marul yetiştiren Sadık Bilgin, Mehmet Dülger, Kamil Üstün, Muammer Yavuz adlı köylüler de fiyatların bir anda dibe oturmasından ve alıcı çıkmadığı için yetiştirdikleri marullardan binlerce liralık zarar ettiklerini anlattılar. Sararmaya başladıkları için ya marulları söküp atacaklarını ya da hayvanları olanların marullarını hayvanlara yedirdiklerini belirten köylüler, "Bir aydan bu tarafa hep hayvanlara yedirdik. Köylü para olmayınca marullarını daha önce hep alıcılara veresiye verdi. Ancak bu köylülerin de yüzde 80'inin paraları şu ana kadar ödenmedi. Bazı köylüler haciz tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Gelen icraları yapılandırmaya çalışıyorlar" diye konuştular.

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