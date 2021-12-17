Video Yaşam Satıp piyasaya süreceklerdi! Oto tamircisinde ele geçirildi | Video
Satıp piyasaya süreceklerdi! Oto tamircisinde ele geçirildi | Video

Satıp piyasaya süreceklerdi! Oto tamircisinde ele geçirildi | Video

17.12.2021 | 10:50

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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri “Sahte İçki” imalatı yapılan bir oto tamircisine baskın yaptı. Piyasaya sürülmek üzere satışa hazırlanan 71 şişe sahte içki ele geçirildi.

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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki nedeniyle yaşanan zehirlenme ve ölümlerin artması üzerine Seyrantepe Mahallesi'nde "Sahte İçki" operasyonu düzenledi. Bir oto tamircisinde insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde "Sahte İçki" imalatı yapıldığını tespit eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; şüpheli bir aracı takibe aldı. Araç durduruldu.

Araç içerisindeki A.B. (48) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde çok sayıda asma kilit ele geçirildi. Kilitlerin oto tamircisi olarak faaliyet yürütülen söz konusu iş yerindeki dolapların kilitleri olduğu saptandı. Oto tamircisinde yapılan aramalarda 71 şişe farklı marka ibareli sahte içki ele geçirildi. Adres Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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