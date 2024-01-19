Video Yaşam Satışa hazır hale getirmişler… Böyle yakalandılar… | Video
Satışa hazır hale getirmişler… Böyle yakalandılar… | Video

Satışa hazır hale getirmişler… Böyle yakalandılar… | Video

19.01.2024 | 13:51

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki uyuşturucu madde satıcısını satışa hazır uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde şüphe üzerine iki kişiyi durdurdu. 96 fişek halinde satışa hazır hale getirilmiş toplamda 181,66 gram Esrar maddesi, 54 sentetik hap, 36 gram Marihuana maddesi, üç cep telefonu, 7 bin 115 lira ve 100 dolar nakit para ele geçirildi. M.B. ve E.C.T. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
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