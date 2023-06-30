Satışa hazır uyuşturucularla suçüstü yakaladılar | Video 30.06.2023 | 15:58 İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, üzerindeki satışa hazır uyuşturucu maddelerle Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan S.E'yi suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda; 87 adet 78.7 gram ağırlığında üç parça halinde paketlenmiş satışa hazır uyuşturucu hap, şeffaf poşet içerisinde 19.8 gram ağırlığında Esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen altı bin 485 lira nakit para, bir ruhsatsız tabanca, beş mermi ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık başta olmak üzere farklı suçlardan çok sayıda kaydı olan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen S.E. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.