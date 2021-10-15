Satmak için aldığı soğan çuvallarının yarısı taş çıkınca isyan etti

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Bursa'da pazarcı esnafı, satmak için aldığı tohumluk soğan çuvallarından taş çıktığını görünce isyan etti.
Reyhan Pazarı'nda uzun yıllardır pazarcılık yapan Ekrem Çalık, üreticilerden pazarda satmak için tohumluk soğan aldı. Çuvalları satmak için tezgâha koyan pazarcı, çuvalların soğanla birlikte taş dolu olduğunu gördü. Soğanların içindeki taşları tek tek ayıkladı. Ekrem Çalık, 10 kilo soğan çuvalından 3,5 kilo taş çıkınca isyan etti.
Soğan çuvallarından soğan yerine taş çıktığını ifade eden Ekrem Çalık, "Tezgâhımda satmak için arpacık soğan aldım. Soğan çuvallarını tezgâha dökünce içinin taş dolu olduğunu gördüm. Taşları çuvallardan ayıkladım. 10 kilo soğanın içinden 3,5 kilo taş çıktı. Bu işi yapanlar çok profesyoneller. Müşterilerime taş satmamak için soğanların içindeki taşları ayıklıyorum. Bu soğan tohumluk olduğu için kilosunu 15 liradan satıyoruz. Ayıkladığım taşları satabilirsem soğanlardan kâr edeceğim" dedi.