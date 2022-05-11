Video Yaşam Satmak için önce parçaladılar sonra vazgeçip terk ettiler | Video
Satmak için önce parçaladılar sonra vazgeçip terk ettiler | Video

Satmak için önce parçaladılar sonra vazgeçip terk ettiler | Video

11.05.2022 | 14:18

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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, parçalarını satmak için çaldıkları motosikleti parçalayan fakat satmaktan vazgeçerek bir noktaya terk eden iki hırsızı yakaladı.

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İstanbul'da iki kişi; Kağıthane İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir motosikleti çaldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İki kişinin parçalarını sökerek satmak üzere motosikleti sürükleyerek harabe halde bulunan bir metruk binaya götürdükleri, parçalara ayırdıkları ancak satmaktan vazgeçerek cadde üzerinde bir noktaya terk ettikleri tespit edildi. F.G. (27) ve C.Ö. (29) isimli iki suç ortağı, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Hırsızlık" başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edilen iki suç ortağı da "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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