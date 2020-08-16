Video Yaşam Satmak için paketledikleri uyuşturucularla suçüstü böyle yakalandılar | Video

Satmak için paketledikleri uyuşturucularla suçüstü böyle yakalandılar | Video

Satmak için paketledikleri uyuşturucularla suçüstü böyle yakalandılar | Video
16.08.2020 | 09:21

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İstanbul’da altı uyuşturucu satıcısı, paketleyerek satışa hazır hale getirdikleri uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı. Beş kilogramı aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, "Torbacı" olarak adlandıran uyuşturucu satıcılarına Kağıthane, Kadıköy ve Eyüp Sultan İlçeleri'nde peş peşe seri operasyonlar düzenledi. Altı zehir taciri suçüstü yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda iki kilogramı aşkın Esrar maddesi, 20 adet Hint Keneviri, iki kilo 75 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 36.48 gram Kokain maddesi, 173 gram Marihuana maddesi ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan iki hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 360 lira nakit paraya da el konuldu. Bir adreste ise 26 mermi bulundu. Toplamda beş kilogramı aşkın uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalanan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Operasyon anları ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin bulunduğu o anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

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