Sattıkları otomobili yedek anahtarıyla çaldılar | Video
İSTANBUL'da sattıkları otomobili bir süre sonra park halindeyken, yedek kontak anahtarını kullanarak çaldıkları iddia edilen çete üyesi bir şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliyle birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca ile 104 mermi ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Polis, şüphelilerin bir süre önce satışını yaptıkları otomobili, park halindeyken yedek kontak anahtarını kullanarak çaldığını belirledi. Kimliği tespit edilen şüphelilerden K.İ. (24)'yi yakalamak için Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. 6 suç kaydı olduğu anlaşılan K.İ., polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 3 tabanca ile çeşitli türlerde toplam 104 mermi bulundu.
Şüphelinin işlemleri, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen K.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, çetenin diğer üyelerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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