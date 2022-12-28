Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı! O anlar kamerada | Video
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Sancaktepe'de trafik magandası kamerada 27.12.2022 | 12:46
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan motosiklet kontrolden çıkarak trafik tabelasına çarptı. Sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi kazanın şiddetiyle yere savrulurken motosiklet ise 30 metre sürüklendi. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaza anı anbean görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.