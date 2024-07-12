Şavşat’ta 2 katlı evde yangın çıktı: 1 yaralı | Video
Artvin’in Şavşat ilçesinde gece çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ev sahibi hafif şekilde yaralanırken, 7 büyükbaş hayvan son anda kurtarıldı.
Yangına ilk önce köyde bulunan vatandaşlar müdahale etti. Ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan, vatandaşlar sayesinde son anda kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın sırasında eşi Birsen Tohumcu (51) ile evde bulunan İskender Tohumcu (52) elinden ve ayağından hafif şekilde yaralandı.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
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