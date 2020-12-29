Video Yaşam SBK Holding'e yönelik operasyonda şömineden yakılmış cep telefonu çıktı | Video

SBK Holding'e yönelik operasyonda şömineden yakılmış cep telefonu çıktı | Video

SBK Holding'e yönelik operasyonda şömineden yakılmış cep telefonu çıktı | Video
29.12.2020 | 13:41

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında 'kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. 4 ilde yapılan operasyonlarda 10'u gözaltına alınırken, Korkmaz'ın da aralarında olduğu 8 kişinin yurtdışında olduğu belirlendi.

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Edinilen bilgilere göre, yurtdışında olduğu belirlenen iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramada şömine içerisinde yakılmış cep telefonu ele geçirildi. Soruşturma kapsamındaki firmalardan birinin tabela şirket olduğu, adresinin boş olduğu belirlendi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SBK Holding A.Ş. sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada gözaltı kararı çıkartıldı. İstanbul merkezli 4 ilde 6 şirkete yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda; 10 şüpheli gözaltına alındı, 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin ise firari durumda olduğu ve yakalanması amacıyla şirketlerdeki aramalara devam edildiği öğrenildi.


KARA PARA AKLAMA, HAYALİ TİCARET TESPİT EDİLDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin ortak yürüttüğü çalışmalarda; Korkmaz ve diğer şüphelilerin kara para akladıkları, MASAK ve kolluk incelemesine yakalanmamak ve paranın izinin sürülememesi amacıyla şirketler arasında gerçekte mal ve hizmet alımı olmamasına rağmen yüksek montanlı para transferleri gerçekleştirdikleri, bu para transferlerinde şirketlerin yanı sıra üçüncü şahısların hesaplarının kullanıldığı tespit edildi.


EVİNDEKİ ŞÖMİNEDE YAKILMIŞ CEP TELEFONU BULUNDU
Operasyon sırasında SBK Holding A.Ş'nin şirket serverların yerinde olmadığı belirlendi. Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramalarda ise şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi. Öte yandan potansiyel vergi mükellefi Isanne SARL unvanlı şirketin ise adresinin boş olduğu, böyle bir firmanın belirtilen adreste faaliyet göstermediği belirlendi.

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