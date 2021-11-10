Sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Adana polisi durduğu kamyonette sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana'ya uyuşturucu girişini engellemek için Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Polis, Bayram D.(41) yönetimindeki kamyonetten şüphelenip durdurdu. Sürücü sebze taşıdığını söyledi. Ancak sürücünün bu açıklaması polisin şüphesini gidermeyince, polis hassas burunlu narkotik köpeği 'Aşil' ile birlikte arama başlattı. Aşil, sebze kasalarının arasına tepki verdi. Bunun üzerine polis köpeğin tepki verdiği yerde 9 paket içinde 99 kilo 450 gram esrar ele geçirdi. Polis esrara el koyarken zanlıyı gözaltına alıp sorgulamak üzere emniyete götürdü. Zanlı burada sorgusunda kendisinin sebze taşıdığını esrardan haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Bayram D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.