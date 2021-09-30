Sedyeyle duruşmaya gelmişti, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı | Video

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından birden çok silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan bir çocuk annesi Sabiha Mutlu, eşi Samet Mutlu’nun yargılandığı mahkemeye sedyeyle katılmıştı. Bugün gerçekleşen ikinci duruşmaya genç kadın tekerlekli sandalyeyle geldi. Tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Sabiha Mutlu "Adamın beni öldürmekten başka bir amacı olmadı. Eğer çıkarsa beni öldürmekten başka hiçbir amacı olmayacak. Ben bir anneyim, benim ayaklarım yok. Ben çocuğumu büyütmek istiyorum"’ dedi.

İstanbul Şişli'de yaşayan 28 yaşındaki Samet Mutlu ile 27 yaşındaki Sabiha Mutlu 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu, yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vermiş, babasıyla haftada bir gün görüşmesini kararlaştırdı. 23 Mayıs Pazar günü kızını alan Samet Mutlu, annesine teslim etmedi. Kızını almak için Sabiha Mutlu'ya tokat atan Samet Mutlu, sonrasında ateş etti. Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere yığıldı.

Ateş etmeye devam eden Samet Mutlu, Sabiha Mutlu'yu iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaraladı. Sabiha Mutlu hastaneye kaldırılırken, Samet Mutlu polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu'nun 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'silahla tehdit' suçlarından dava açılmıştı.



TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde dava görülmeye devam etti. Sabiha Mutlu geçtiğimiz celse sedyeyle duruşmaya katılırken bu sefer tekerlekli sandalyeyle katıldı. Ailesi Sabiha Mutlu'ya eşlik etti. Sanık Samet Mutlu duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

SANIK SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde dava görülmeye devam etti. Sabiha Mutlu geçtiğimiz celse sedyeyle duruşmaya katılırken bu sefer tekerlekli sandalyeyle katıldı. Ailesi Sabiha Mutlu'ya eşlik etti. Sanık Samet Mutlu duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Samet Mutlu alınan savunmasında, ''Olay tarihinden iki hafta önce motor kazası geçirmiştim. Köprücük kemiğim kırıldı o nedenle hareket kısıtlılığım vardı. İhtiyaçlarımı ailemin yardımıyla karşılıyordum. Olay günü kızım benimleydi dışarıdaydık bir süre sonra eve döndük. Kızımı saat 22.00 sularında teslim ediyordum. Saat 21.00 gibi Sabiha aradı kızımı götürmemi istedi. Kısa süre sonra evimin önüne geldi dışarı çağırdı''



''AYAKLARINA ATEŞ ETTİM''

''Kalkamadığım için yukarı çağırdım. Yukarı çıkmayı reddedince ben indim. Ben geçmiş olsuna geldi sandım. Sabiha ile konuşmaya başladık bana 'Bundan sonra sana karılık yapmayacağım, sen erkek misin' dedi. Bende 'Nasıl konuşuyorsun sus' dedim. Küfür etmeye başladı yaralı omzuma vurdu. Bende bir tokat attım. Kavgamız büyümüştü. Arabadan silahımı aldım havaya iki el ateş ettim. Sabiha'ya 'Git buradan' dedim bana 'Sana mı soracağım senin yaşamadığın hayatı bana yaşatanlar var, hayatımda biri var" deyince ayak hizasına doğru ateş ettim''

MAHKEMEDE ''GEÇMİŞ OLSUN'' DEDİ

"Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Sabiha yere düştü. Karakola gittim teslim oldum. Eşimi yaraladım ambulans yollanmasını istedim. Pişmanım eşime geçmiş olsun diyorum. Beraatımı talep ediyorum'' şeklinde iddiada bulunarak savunmasına son verdi.



TANIKTAN ÇELİŞKİLİ İFADE

Savunmanın ardından duruşmada tanık dinlendi. Tanık, ''Olay dükkânımın önünde gerçekleşti ben içerideydim. Samet'i mahalleden tanırım eşi olduğunu bilmiyordum. Aralarında tartışma vardı. Şiddetlenmeye başladı. Samet'in sesi yükselmeye ve küfür etmeye başladı ve tokat attı. Sonra koşarak arabaya gitti. Silah sesi duydum. Bizim orada sürekli silah sesleri yükseldiği için tepki vermedim kurusıkı sandım. Dükkâna isabet edince silah olduğunu anladım. Ayağa kalktım, ne yapacağımı bilemedim. Silah sesi durunca dışarı çıktım Sabiha yerdeydi 'Samet ne yaptın' dedim gözü dönmüştü. Yukarıdan aşağı bir saksı geldi. Samet kendine geldi ve arabayla ayrıldı. Sabiha'yı yerden kaldırdım '' dedi. Tanığın karakolda verdiği ifadede sanığın silahı belinden çıkardığı yer alıyordu.



MÜTALAA VERİLDİ

Tanığın ifadesine karşılık Sabiha Mutlu, ''Yalan söylüyor. Karakolda verdiği ifade doğrudur. Samet silahı belinde çıkardı ilk önce bana ateş etti sonra saksı gelince havaya ateş etti.' dedi. Savcı mütalaasını verdi. Mütalaasında sanığın karakola teslim olduğunda silahında mermi kalmadığını eşini kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini, daha öncesinden silahla ile tehdit ettiğini belirterek 15 yıldan 25 yıla kadar hapsini talep etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.



''EVLADIMI OKULA GÖTÜREMİYORUM''

Duruşma sonunda açıklamada bulunan genç kadın, ''Ben ne ilkim ne de sonum. Benden öncesi de var, sonrası da olacak ama şiddete meyilli olanlar kendini frenlemeyi öğrenecek. Ben evladım için yaşamak istiyorum. Evladımı bugün okula götüremiyorum, okuldan alamıyorum. Bizi maddi ve manevi olarak bitirdiler. Şimdi de yargılarıma, değerlerime uzanacak bir dilleri var ki, yeter ki ağır tahrikten yararlansın. Çocuğumu almak için gittiğim yerde üzerime kurşun yağdırdı. Bu adamın beni öldürmekten başka bir amacı olmadı. Eğer çıkarsa beni öldürmekten başka hiçbir amacı olmayacak.



''BEN ANNEYİM''

Ben bugün yürüyemiyorum, öbürü konuşamıyor, öbürü yatağa bağlı. Aldıkları ceza 3 sene 5 sene. Çıktığında zaten devamını yapıyor. Yapmasa bile beni bitirdi. Ben bir anneyim, benim ayaklarım yok. Ben çocuğumu büyütmek istiyorum. Devlet beni korusun istiyorum ki ben kızımı büyütebileyim. Ben ölüp te kızıma anne acısı yaşatmak istemiyorum. Bedenimin yarısıyla, geri kalan hayatıma ve kızımı büyütmeye çalışıyorum. Ne olur cezaları daha da ağırlaşsın. Beni kızımın yanında öldürüp, öyle bir travma bıraksın istemiyorum. Beni devlet korusun istiyorum'' dedi.