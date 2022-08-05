Video Yaşam Şehidin kanı yerde kalmadı! Ağrı şehidinin ailesi: “Bugün yavrumun düğünü, bayramı” | Video
Şehidin kanı yerde kalmadı! Ağrı şehidinin ailesi: “Bugün yavrumun düğünü, bayramı” | Video

Şehidin kanı yerde kalmadı! Ağrı şehidinin ailesi: “Bugün yavrumun düğünü, bayramı” | Video

05.08.2022 | 16:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elazığ’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı | Video 01:05
Elazığ’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı | Video 05.08.2022 | 20:37
Çekmeköy’de hafriyat kamyonu kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:26
Çekmeköy’de hafriyat kamyonu kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 05.08.2022 | 20:37
Aydın’da sokak köpekleri bisikletlilere saldırdı; O anlar kamerada | Video 03:23
Aydın'da sokak köpekleri bisikletlilere saldırdı; O anlar kamerada | Video 05.08.2022 | 16:06
Şehidin kanı yerde kalmadı! Ağrı şehidinin ailesi: “Bugün yavrumun düğünü, bayramı” | Video 04:22
Şehidin kanı yerde kalmadı! Ağrı şehidinin ailesi: “Bugün yavrumun düğünü, bayramı” | Video 05.08.2022 | 16:06
Kaçak silah imalathanesinden cephanelik çıktı | Video 01:13
Kaçak silah imalathanesinden cephanelik çıktı | Video 05.08.2022 | 15:15
Hastane hastane dolaştı, şifayı tornacıda buldu | Video 01:52
Hastane hastane dolaştı, şifayı tornacıda buldu | Video 05.08.2022 | 15:14
Mersin’de feci ölüm! Yolun karşına geçmek isteyen kadına iki otomobil art arda böyle çarptı | Video 00:13
Mersin'de feci ölüm! Yolun karşına geçmek isteyen kadına iki otomobil art arda böyle çarptı | Video 05.08.2022 | 15:13
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 16 firari yakalandı 00:48
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 16 firari yakalandı 05.08.2022 | 15:02
Otomobil seyir halindeki kamyonete böyle çarptı: 2 yaralı | Video 01:05
Otomobil seyir halindeki kamyonete böyle çarptı: 2 yaralı | Video 05.08.2022 | 14:36
Bir amcanın en zor anı! Balkondan düşerek hayatını kaybeden yeğenin cenazesini kollarında taşıdı | Video 01:29
Bir amcanın en zor anı! Balkondan düşerek hayatını kaybeden yeğenin cenazesini kollarında taşıdı | Video 05.08.2022 | 14:36
İstanbul’da genç kadının düşerek öldüğü olayda yeni gelişme: Kardeşi yeniden gözaltında | Video 03:51
İstanbul’da genç kadının düşerek öldüğü olayda yeni gelişme: Kardeşi yeniden gözaltında | Video 05.08.2022 | 13:20
4 katlı binanın balkonundan düşen 2 buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 01:45
4 katlı binanın balkonundan düşen 2 buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 05.08.2022 | 13:20
Dalaman’da orman yangını | Video 00:20
Dalaman’da orman yangını | Video 05.08.2022 | 12:53
Manavgat’ta otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı | Video 00:50
Manavgat'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı | Video 05.08.2022 | 12:02
Evinin önünde dehşeti yaşadı! Silahla tehdit ederek otomobilini gasp ettiler | Video 05:34
Evinin önünde dehşeti yaşadı! Silahla tehdit ederek otomobilini gasp ettiler | Video 05.08.2022 | 11:33
Yolda karşılaşan husumetliler kavgaya tutuştu: Sopalar, bıçaklar konuştu! O anlar kamerada | Video 03:20
Yolda karşılaşan husumetliler kavgaya tutuştu: Sopalar, bıçaklar konuştu! O anlar kamerada | Video 05.08.2022 | 12:02
Değnekçilerden pes dedirten uygulama! Metro inşaatını otoparka çevirdiler | Video 01:50
Değnekçilerden pes dedirten uygulama! Metro inşaatını otoparka çevirdiler | Video 05.08.2022 | 11:55
İstanbul merkezli 8 ilde dışı bahis operasyonu! | Video 01:33
İstanbul merkezli 8 ilde dışı bahis operasyonu! | Video 05.08.2022 | 11:59
Köpeğine toz geldi diye temizlik görevlisini dövdü | Video 01:34
Köpeğine toz geldi diye temizlik görevlisini dövdü | Video 05.08.2022 | 11:30
Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor konuştu Sıra dışı bir çocuktu | Video 05:50
Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor konuştu "Sıra dışı bir çocuktu" | Video 05.08.2022 | 11:32

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şehit Emre Dokumacı’nın kanının yerde kalmadığını duyurmasının ardından gözyaşlarına boğulan şehidin halası Leyla Yalçın, “Benim bugün bayramım. Benim bugün düğünüm. Bugün yavrumun, oğlumun düğünü, bayramı bugün" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın (32) kanının yerde kalmadığını duyurarak, "Ruhun şad, makamın ali olsun. Allah bizi, şehitlerimize mahcup etmesin" açıklamasını yaptı. Şehidin intikamının alındığını duyan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan şehidin halası Leyla Yalçın, gözyaşlarına boğularak, "Benim bugün bayramım. Benim bugün düğünüm. Bugün yavrumun, oğlumun düğünü, bayramı bugün. Gururla büyüttüm. Ben onu seve seve büyüttüm. İçişleri Bakanımızı yüz yüze görüşmek, onunla konuşmak istiyorum. Bir ekmeği üçe dörde böldüm. Onu diğer yavrularımdan hiç ayırt etmedim" dedi.

"OĞLUM YERİNDE RAHAT UYUSUN"
Baba Hüseyin Dokumacı ise, oğlunun intikamı alındığı için sevinçli olduğunu ifade ederek, "Şehidimiz yerinde rahat uyusun. Oğlum yerinde rahat uyusun. Şehidimizin intikamı alındı. Allah intikamını alanlardan razı olsun" diye konuştu.

Yeğeni Murat Yalçın ise, "İçişleri Bakanımız açıkladı. Emre'yi şehit eden şerefsizlerin öldürüldüğü haberini aldık. Allah devletimize, milletimize, güvenlik güçlerimize zeval vermesin. Haberden çok mutlu olduk. Allah şehitlerimize mahcup etmesin" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA