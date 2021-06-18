Video Yaşam Şehir hatları vapurunda yer kavgası: Kemancıyı yumruklarla darp etti | Video

Şehir hatları vapurunda yer kavgası: Kemancıyı yumruklarla darp etti | Video

Şehir hatları vapurunda yer kavgası: Kemancıyı yumruklarla darp etti | Video
18.06.2021 | 11:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aile içi kavgaya giden polis kenevir bahçesiyle karşılaştı | Video 01:25
Aile içi kavgaya giden polis kenevir bahçesiyle karşılaştı | Video 18.06.2021 | 12:36
Hırsızlık yapabilmek için ölümü göze aldı, metrelerce yükseğe çıktı | Video 01:28
Hırsızlık yapabilmek için ölümü göze aldı, metrelerce yükseğe çıktı | Video 18.06.2021 | 12:36
Girdiği evdeki kumbarayı çaldı, yakalandı | Video 00:28
Girdiği evdeki kumbarayı çaldı, yakalandı | Video 18.06.2021 | 12:18
Facianın eşiğinden dönüldü. Kontrolden çıkan araç benzin istasyonunun duvarına böyle çarptı | Video 00:13
Facianın eşiğinden dönüldü. Kontrolden çıkan araç benzin istasyonunun duvarına böyle çarptı | Video 18.06.2021 | 11:44
Şehir hatları vapurunda yer kavgası: Kemancıyı yumruklarla darp etti | Video 03:29
Şehir hatları vapurunda yer kavgası: Kemancıyı yumruklarla darp etti | Video 18.06.2021 | 11:45
Manav sahibini soğan ile böyle dövdüler | Video 02:10
Manav sahibini "soğan" ile böyle dövdüler | Video 18.06.2021 | 11:59
Sivas'ta anne ve kızını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli adliyede 00:59
Sivas'ta anne ve kızını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli adliyede 18.06.2021 | 11:19
Müge Anlı’ya bir ödül daha... Üst üste 9 kez! 07:05
Müge Anlı’ya bir ödül daha... Üst üste 9 kez! 18.06.2021 | 11:37
Müge Anlı canlı yayın izle: 18 Haziran 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan kan donduran cinayetle ilgili son dakika haberi 12:24
Müge Anlı canlı yayın izle: 18 Haziran 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan kan donduran cinayetle ilgili son dakika haberi 18.06.2021 | 11:27
Ordu'da inşatta bulunan 'örümcek maymunu' koruma altına alındı 03:46
Ordu'da inşatta bulunan 'örümcek maymunu' koruma altına alındı 18.06.2021 | 10:15
Yunanistan ölüme terketti, Mehmetçik kurtardı | Video 01:11
Yunanistan ölüme terketti, Mehmetçik kurtardı | Video 18.06.2021 | 10:58
Aşı olana Adana kebap bedava | Video 03:04
Aşı olana Adana kebap bedava | Video 18.06.2021 | 10:44
İzmir'de HDP il binasındaki silahlı saldırının şüphelisinin olay yerine geliş anı görüntüleri ortaya çıktı 00:40
İzmir'de HDP il binasındaki silahlı saldırının şüphelisinin olay yerine geliş anı görüntüleri ortaya çıktı 18.06.2021 | 10:14
1.65 tonluk kurbanlık görenleri şaşırtıyor | Video 06:17
1.65 tonluk kurbanlık görenleri şaşırtıyor | Video 18.06.2021 | 10:06
Afganlı Ronaldo'nun acı göçü Kardeşime söz verdim, ben yıldız olacağım | Video 00:57
Afganlı Ronaldo'nun acı göçü "Kardeşime söz verdim, ben yıldız olacağım" | Video 18.06.2021 | 10:18
Ev sahibine aldırış etmediler, eve böyle girdiler | Video 00:50
Ev sahibine aldırış etmediler, eve böyle girdiler | Video 18.06.2021 | 10:16
Bursa'da feci kaza! Hatalı sollama can aldı 1 ölü, 4 ağır yaralı 01:26
Bursa'da feci kaza! Hatalı sollama can aldı 1 ölü, 4 ağır yaralı 18.06.2021 | 10:13
Sevgili tuzak kurdu iki kişi gasp etti iddiası | Video 01:00
"Sevgili tuzak kurdu iki kişi gasp etti" iddiası | Video 18.06.2021 | 10:16
Arnavutköy’de bir esnafa tehdit ve şantajla baskı yapan şebeke çökertildi | Video 01:01
Arnavutköy’de bir esnafa tehdit ve şantajla baskı yapan şebeke çökertildi | Video 18.06.2021 | 10:06
İlkokul öğrencisinden Macron’u şoke eden tokat sorusu! 00:18
İlkokul öğrencisinden Macron’u şoke eden tokat sorusu! 18.06.2021 | 10:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Şehir Hatları vapurlarında gönüllü müzisyenler arasında yer kavgası çıktı. İddiaya göre Rodem Bingöl isimli müzisyen, Tanıl Can Taylan isimli müzisyeni yumruklayarak darp etti. Darp raporu alan gönüllü müzisyen Taylan, meslektaşından şikayetçi oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Çarşamba gün saat 11.40 da Üsküdar- Eminönü seferini gerçekleştiren şehir hatları vapurunda meydana geldi. İddiaya göre müzisyen Rodem Bingöl isimli şahıs, vapurda gönüllü müzisyen olarak keman çalan Tanıl Can Taylan'ın vapurda müzik yapmasını engelledi. İkili arasında vapurdaki yer yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Rodem Bingöl isimli şahıs yolcuların vapurda olduğu sırada keman çalan Tanıl Can Taylana yumruklar atarak darp etti. Kavga nedeniyle yaralanan Tanıl Can Taylan, ambulansla Hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi olan Tanıl Can Taylan darp raporu alarak Rodem Bingöl isimli şahıstan şikayetçi oldu. Yaşanan olaydan dolayı fiziksel ve manevi olarak yıprandığını ifade eden Tanıl Can Taylan, şiddete sessiz kalarak ve gönüllü müzisyenler ile ilgilenilmediğini belirterek Şehir Hatları AŞ yetkililerine tepki gösterdi.

"BEKLEMEDİĞİM BİR ANDA BURNUMA YUMRUK DARBESİ GELDİ"
Şehit hatları vapurunda yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlayan Kemancı Tanıl Can Taylan, "Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Üsküdar, Eminönü hattında meydana geldi. Benim müziğimi çalacakken, sıra nedeniyle bir kişiyle münakaşa yaşadık. Beklemediğim bir anda burnuma bir yumruk darbesi geldi. Ardından kulağıma bir darbe aldım. İnsanlar araya girdiler, şahıs daha sonra beni ciddi şekilde Kadıköy'e gel bakalım diye tehditler savurdu. Sorun para kazanma hırsıyla ortaya çıkıyor. Bir yerlere zorbalıkla yerleşerek para kazanmak istiyor" diye konuştu.

"BU DEVLETTE HUKUK VAR"
Yaşanan saldırı sonrası darp raporu alarak şikayetçi olan Can Taylan, "Olaydan sonra darp raporumuzu aldık. Polis tutanakları tutuldu. Zorbalıkla, insan dışı davranışlarla kendisine yer edinmeye çalışmasın, çünkü bu devlette hukuk var ve bizde hakkımızı ararız. Müzisyen arkadaşlar kurallara riayet etsin, eski sistemimiz geri gelsin. Birlik, düzen ve adalet olsun. Bu şekilde nereye gideceğini bilmiyoruz. Müzisyenler olarak endişeliyiz" dedi.

"ŞEHİT HATLARI YETKİLİLERİNE ULAŞAMIYORUZ"
Tanıl Can Taylan konuşmasının sonunda, "Şehir Hatları vapurlarında herkes kendi başına buyruk oldu. Ben bu durumdan muzdarip oldum. Şehir hatları yetkililerinden kimse bizimle iletişime geçmiyor. Israrla aradığımız, ulaşmaya çalıştığımız halde iletişime geçemedik. Biraz anlayış bekliyoruz." diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA