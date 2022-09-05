Şehir magandası kısa sürede yakalandı | Video

Trabzon’da bir kişiyi silahla tehdit eden ve daha sonra silahıyla havaya ateş ederek kaçan kişi, polis ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma neticesinde incelenen kamera görüntüleri sonucu silahıyla birlikte yakalandı.

Trabzon'da önceki gün gece saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma mahallesinde iddiaya göre G.G isimli kişi yolda giderken tanımadığı T.Ş'yi silahla tehdit etti. G.G. daha sonra havaya bir el ateş ederek bölgeden uzaklaştı.

Bu durum üzerine T.Ş, polisi arayarak G.G'den şikayetçi oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yaptıkları kamera incelemeleri sonucunda silahla havaya ateş ve bir kişiyi tehdit eden kişiyi tespit etti. Asayiş şube ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan ve gözaltına alınan G.G'nin Emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi.