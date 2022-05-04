Şehir merkezinde ayı paniği! Su doldurmaya gelen vatandaşlar ayıyla burun buruna geldi | Video

Bursa'da yemek aramak için şehir merkezine inen ayı ailesi çeşmeden su doldurmaya gelen vatandaşları kovaladı. Ardından bir çocuk parkından bir süre bekleyen ayı ailesi gözden kayboldu.

Olay, merkez Kaplıkaya Mahallesinde meydana geldi. Çeşmeye su doldurmaya gelen vatandaşlar 50 metre ilerlerinde bulunan çöp kovasından ses geldiği fark etti. Çöp konteynırında yemek arayan 3 ayıyı gördüler. Vatandaşlar ayılara bağırınca ayılar tarafından kovalandılar. Daha sonra çocuk parkına giderek bir süre bekleyen ayı ailesi gözden kayboldu.

Su doldurmaya gelen ve ardından ayı tarafından kovalanan Adem Gencer, ''Biz su doldurmaya gelmiştik. Çöp konteynırından sesler duyduk. Daha sonra arabanın farlarını oraya doğru çevirdiğimiz de ayıların çöp konteynırında yemek aradığını gördük. Sonra korkutmak amaçlı biz ayıya bağırdık, ayılarda korktu ve bizi kovaladı. Bizde hemen koşarak kaçtık. Ayılarda çocuk parkına doğru indiler oradan da dereye inerek ormana geri gittiler.