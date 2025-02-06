Şehir merkezinde lapa lapa kar: Yarım saatte araçlar ve caddeler beyaza büründü | Video
Sakarya’da yüksek kesimlerin ardından şehir merkezinde de kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Yaklaşık yarım saat lapa lapa yağan karda araçlar ve yerler beyaza büründü.
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