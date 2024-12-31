Şehir merkezine inen kurt korkuttu | Video 31.12.2024 | 12:25 Karabük’te kent merkezine inerek, paniğe neden olan kurt Hayvan Bakımevi ekipleri tarafından yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Karabük'te 100.Yıl Mahallesi 1059 Nolu Sokak'ta akşam saatlerinde karşılarında kurt gören vatandaşlar panik yaşadı. Kurt sokakta gezinirken, ihbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi Hayvan Bakımevi ekipleri geldi. Ekipler, kurdu yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan kovalamaca da kurt ekipler tarafından yakalandı. Hasta olduğu düşünülen kurt, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.