Video Yaşam Şehit ailelerinin bu sözleri yürekleri dağladı | Video

Şehit ailelerinin bu sözleri yürekleri dağladı | Video

Şehit ailelerinin bu sözleri yürekleri dağladı | Video
18.03.2021 | 14:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de feci kaza kamerada: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı | Video 01:52
Ümraniye’de feci kaza kamerada: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı | Video 18.03.2021 | 17:06
Kural ihlali yapıp cep yola girmek istedi, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu | Video 01:08
Kural ihlali yapıp cep yola girmek istedi, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu | Video 18.03.2021 | 17:06
Antalya'da aile boyu hırsızlık çetesi kamerada! Bekçinin tuvalete gitmesi pahalıya patladı | Video 04:33
Antalya'da aile boyu hırsızlık çetesi kamerada! Bekçinin tuvalete gitmesi pahalıya patladı | Video 18.03.2021 | 17:02
İstanbul Ümraniye’deki dehşet anları kamerada! Genç kadın beton mikserinin altında kaldı | Video 01:52
İstanbul Ümraniye’deki dehşet anları kamerada! Genç kadın beton mikserinin altında kaldı | Video 18.03.2021 | 17:02
SON DAKİKA: Diyarbakır'da feci kaza! TIR otomobile çarptı: 2'si ağır 4 yaralı | Video 00:24
SON DAKİKA: Diyarbakır'da feci kaza! TIR otomobile çarptı: 2'si ağır 4 yaralı | Video 18.03.2021 | 17:02
Sıfır aldıkları araç hasarlı çıktı | Video 03:53
Sıfır aldıkları araç hasarlı çıktı | Video 18.03.2021 | 16:30
Bilecik'teki MOBESE'ye yansıyan trafik kazaları | Video 01:25
Bilecik'teki MOBESE'ye yansıyan trafik kazaları | Video 18.03.2021 | 16:31
İşte “Mavi Bayrak” operasyonu! Zehir tacirlerini böyle yakaladılar | Video 01:46
İşte “Mavi Bayrak” operasyonu! Zehir tacirlerini böyle yakaladılar | Video 18.03.2021 | 16:33
Durak ileride diye uyaran otobüs sürücüsünü böyle darp etti | Video 05:03
"Durak ileride" diye uyaran otobüs sürücüsünü böyle darp etti | Video 18.03.2021 | 15:38
İstanbul Bağdat Caddesi'nde devrilen lüks cipin kadın sürücüsü gözyaşlarına boğuldu | Video 04:17
İstanbul Bağdat Caddesi'nde devrilen lüks cipin kadın sürücüsü gözyaşlarına boğuldu | Video 18.03.2021 | 15:23
Riskli binaların yıkılma anı kamerada | Video 01:46
Riskli binaların yıkılma anı kamerada | Video 18.03.2021 | 14:55
Şehit ailelerinin bu sözleri yürekleri dağladı | Video 02:20
Şehit ailelerinin bu sözleri yürekleri dağladı | Video 18.03.2021 | 14:55
Müge Anlı canlı yayınında son dakika haberi: Kızı, boşanmadan davetiye dağıtıp düğün yaptı | Video 06:51
Müge Anlı canlı yayınında son dakika haberi: Kızı, boşanmadan davetiye dağıtıp düğün yaptı | Video 18.03.2021 | 14:46
Yolcular gözyaşlarına hâkim olamadı | Video 02:20
Yolcular gözyaşlarına hâkim olamadı | Video 18.03.2021 | 14:34
Emine Erdoğan, özel gereksinimli çocukların anneleriyle buluştu | Video 02:26
Emine Erdoğan, özel gereksinimli çocukların anneleriyle buluştu | Video 18.03.2021 | 13:23
Kadir Suresi dinle! Kur'an-ı Kerim Kadir Suresi 'nin Arapça tecvidli okunuşu Türkçe anlamı! | Video 00:52
Kadir Suresi dinle! Kur'an-ı Kerim Kadir Suresi 'nin Arapça tecvidli okunuşu Türkçe anlamı! | Video 18.03.2021 | 14:16
Tokat'ta yabancı öğrenciler 'Hey Onbeşli' ağıdını seslendirdi, din görevlileri istiklal marşını okudu 05:58
Tokat'ta yabancı öğrenciler 'Hey Onbeşli' ağıdını seslendirdi, din görevlileri istiklal marşını okudu 18.03.2021 | 13:27
D-100’de servis minibüsü alev topuna döndü | Video 00:15
D-100’de servis minibüsü alev topuna döndü | Video 18.03.2021 | 13:55
Konya'da rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla böyle kurtarıldı | Video 02:15
Konya'da rögara düşen yavru köpek 2,5 saatlik operasyonla böyle kurtarıldı | Video 18.03.2021 | 13:28
Uzman Doktor'dan flaş uyarı Erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor | Video 04:18
Uzman Doktor'dan flaş uyarı "Erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor" | Video 18.03.2021 | 13:17

Eskişehir’de lise öğrencilerinin ’18 Mart Şehitler Günü’ dolayısıyla Eskişehirli şehit aileleri ile yaptıkları röportajlarla hazırlanan klip izleyenleri hem ağlattı, hem de gururlandırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Eskişehir Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon bölümünde öğrenim gören öğrenciler, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla 'Memleket Sevdalıları' isimli bir klip hazırladı. Klipte Eskişehirli şehitlerin aileleri ile röportaj yapıldı. Ailelerin şu sözleri ise izleyenleri ağlattı.
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Anıl Gül'ün annesi Türkan Gül'ün, 'Baklayı seviyordu. Hamur işlerini seviyordu. En son gittiğinde bakla pişirdim. Sonda gitti. Ondan sonra da evime bakla girmedi' sözleri, Şehit Uzman Çavuş Seçkin Arıkan'ın babası Arif Arıkan'ın 'Olay öncesi sanki bir anda oğlumu gördüm. Kulağıma fısıldayarak "Babaanneme iyi bak, üzülmesin" dedi' sözleri yüreklere dokundu.

Röportajlarda, Şehit Astsubay Çavuş Onur Yeşil'in annesi Ülkü Yeşil, 'Bir tane karga ötüyordu. Komşumuza "Bu karga hiç iyi ötmüyor, oğlandan haber alamıyoruz" dedim. Perşembe, Cuma dağdan ineceğini söyledi. Ondan sonra şehit haberi geldi' diye anlattı.

Bir başka şehit Uzman Çavuş Serdar Ege'nin annesi Gülten Ege, 'Vatan olmadıktan sonra ben evladı ne yapayım, kendimi ne yapayım. Önce vatan olacak ki biz yaşayacağız. Vatan olmadıktan sonra ne yapacağım ben. Beni de götürün Afrin'e, elimden bir şey gelmez, ama o çocuklara yemek çay yapayım demiştim' diye anlatması herkesi gururlandırdı.

Şehit Astsubay Üst Çavuş Turgay Topsakaloğlu'nun annesi Vasfiye Topsaloğlu da, şehit annesi olmanın gururlu olduğunu ifade ederek, "Sabrı çok zor. Gururu olmasa yaşanacak gibi değil. Evlat acısı çok zor. Allah düşmanımıza yaşatmasın" demesi yüreklere dokundu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA