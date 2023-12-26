Şehit Aslan’ın asker eğlencesi görenleri duygulandırdı | Video
Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Kemal Aslan’ın asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Aslan’ın sırtına al yıldızlı bayrakla arkadaşları ile eğlenmesi, görenleri duygulandırdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
Şehit Aslan’ın asker eğlencesi görenleri duygulandırdı | Video 26.12.2023 | 10:00
04:53
02:20
Fırtınada düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu | Video 26.12.2023 | 09:05
00:28
Hatay'da motosiklet yağma olayının şüphelisi tutuklandı | Video 26.12.2023 | 09:14
02:11
Esenyurt’ta magandalar tartıştıkları kuryeyi böyle dövdü | Video 26.12.2023 | 08:39
01:28
Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi | Video 26.12.2023 | 08:39
01:43
Sancaktepe'de yanlış yola giren tır ortalığı birbirine kattı | Video 26.12.2023 | 06:05
03:40
01:24
Hastaneye giderken kaza yaptı | Video 26.12.2023 | 06:05
00:40
Direksiyon başına geçen çocuk sürücü kaza yaptı, 2 yaralı | Video 26.12.2023 | 06:05
01:46
Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 26.12.2023 | 06:05
01:02
Park halindeki aracın camını kaldırım taşıyla kırdılar | Video 26.12.2023 | 06:05
02:13
Kontrolden çıkan tırlar yolu trafiğe kapattı 25.12.2023 | 22:40
01:02
Ormanın hayaleti böyle görüntülendi | Video 25.12.2023 | 19:41
00:36
Alanya'da motosiklet hırsızlığı | Video 25.12.2023 | 19:21
00:30
Motosikletli saldırganlar yolda yürüyen gence kurşun yağdırdı! 25.12.2023 | 17:54
00:50
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 12 bin 504 şüpheli yakalandı | Video 25.12.2023 | 16:48
01:06
Eğlence mekanına 'uyuşturucu' baskını: 8 gözaltı | Video 25.12.2023 | 16:28
00:24
Sokak röportajında devlete hakaret edenler yakalandı | Video 25.12.2023 | 16:35