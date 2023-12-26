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Şehit Aslan’ın asker eğlencesi görenleri duygulandırdı | Video

Şehit Aslan’ın asker eğlencesi görenleri duygulandırdı | Video

26.12.2023 | 10:00

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Kemal Aslan’ın asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Aslan’ın sırtına al yıldızlı bayrakla arkadaşları ile eğlenmesi, görenleri duygulandırdı.

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Önceki gün, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada piyade sözleşmeli er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehit Aslan dün Elazığ'da düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Aslan'ın asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı. Sırtında al yıldızlı bayrakla arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen şehidin görüntüsü görenleri duygulandırdı.
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