Şehit Astsubay Esma Çevik'in adının verildiği petrol kuyusuna ailesinden ziyaret | Video

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin döşediği patlayıcıyı imha etmeye çalışırken şehit olan Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Çevik, diğer kızıyla birlikte Gabar Dağı'nda şehit kızının isminin verildiği petrol kuyusunu ziyaret etti.